مصدر برلماني: تعديل قانون التقاعد يشمل وزراء وسيطيح بخمسة منهم

2019/11/15 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر برلماني، ان تعديل قانون التقاعد الموحد، يشمل به وزراء في الحكومة الحالية.

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