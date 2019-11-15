2019/11/15 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت المرجعية الدينية في العراق تأكيدها على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات والابتعاد عن أعمال العنف مشددة على ضرورة محاسبة كل من تورط باعمال التخر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد السيستاني يحذر من مخاطر التدخلات الخارجية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد السيستاني يحذر من مخاطر التدخلات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).