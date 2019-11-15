2019/11/15 | 13:12

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عاجل| المرجعية الدينية العليا: يجب عدم السماح لأية تدخلات خارجية كونها تحول البلد الى ساحة للصراع بين قوى اقليمية ودولية يكون الخاسر بها الشعب

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