خطبة نارية للمرجعية بالتزامن مع “جمعة الصمود”.. تحذيرات من تصفية الحسابات بين الدول في العراق

2019/11/15 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذرت المرجعية الدينية العليا في النجف ،اليوم الجمعة، من حدوث حالات صدام وتصفية للحسابات بين الدول المتنازعة على ارض العراق، وتأتي خطبة المرجعية وهي الاقوى منذ اندلاع الاحتجاجات بالتزامن مع “جمعة الصمود”، وهو الاسم الذي اطلقه المتظاهرون على احتجاجات اليوم.وادناه نص خطبة المرجعية كاملاً: نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية […]

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