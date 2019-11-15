واشنطن تحذر القاهرة من شراء المقاتلة الروسية ’سو-35’

2019/11/15 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سو-35".

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