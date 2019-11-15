2019/11/15 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني علق الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، على التظاهرات الجارية في العراق ولبنان، معتبرا أن تلك التظاهرات لا تشبه ما حصل في سوريا.وقال الأسد، خلال مقابلة أجراها مع “قناة روسيا 24” و”وكالة روسيا سيغودنيا”، ردا على سؤال حول ما إذا كانت “التظاهرات في لبنان والعراق والأردن الشهر الماضي تذكر ببداية الأحداث في سوريا”، أن “ما حصل في سوريا، هو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسد يعلق على تظاهرات العراق: مايحدث لا يشبه ما حصل في سوريا المركز الخبري الوطني.

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