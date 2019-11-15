2019/11/15 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نشر السفير العراقي في عمّان، حيدر العذاري صورة جمعته بلقاء مع الرئيس برهم صالح، واظهرت لقطة ملفتة على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وبحسب ما نشر من صور على حساب العذاري، على ما يبدو وضع الرئيس برهم صالح بزاوية مكتبه في قصر السلام ببغداد، قميصا- تي شيرت- وطُرز عليه شعار، “نريد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص في لقطة ملفتة..الرئيس العراقي يرفع شعار “نريد وطن”..فما اصل الحكاية المركز الخبري الوطني.

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