العميد الحقوقي علي هليل يستلم مهامه قائداً لشرطة واسط

2019/11/15 | 13:29

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بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، بتسليم مهام قيادة شرطة محافظة واسط الى العميد الحقوقي علي هليل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العميد الحقوقي علي هليل تسلم قيادة شرطة محافظة واسط".

وكان مصدر أمني، قد أفاد، الأربعاء (23 تشرين الاول 2019)، بتكليف العميد حميد العايدي، قائداً لشرطة محافظة واسط بالوكالة، خلفاً للواء المعفي على خليفة التظاهرات الأخيرة، علاء غريب الزبيدي.





وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الداخلية كلفت العميد حميد نحيوي العايدي، قائداً لشرطة واسط، خلفا للواء علاء غريب الزبيدي، الذي اعفي نتيجة لأحداث التظاهرات الأخيرة".

بغداد اليوم- بغداد

لم تقطع القنابل الصوتية، ولا الدخانية التي ملأت ساحة الخلاني ومناطقها القريبة، وسط العاصمة بغداد، سيل توافد المتظاهرين الذي يصب في ساحة التحرير، بعد دعوات لحشد تظاهرة مليونية عقب صلاة اليوم الجمعة.

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-المثنى

قالت مديرية المرور في محافظة المثنى، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، إن حادث سير أدى الى مصرع وإصابة خمسة أشخاص بعد وقوع حادث انقلاب مركبة على طريق المملحة _السلمان.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مركبة ن

بغداد اليوم- ديالى

أفاد أهالي قرية ابو كرمة في محافظة ديالى، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، بنزوح 31 عائلة بسبب الهواجس الامنية الناجمة عن نشاط خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قاسم جمعة الربيعي، مختار قرية ابو كرمة (30كم شمال شرق بعقوبة)،

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