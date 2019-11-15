2019/11/15 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي ان زوال اسرائيل يعني يقوم الشعب الفلسطيني بكل طوائفه الاسلامية والمسيحية واليهودية يقوم بتحديد مصيره وطرد بلطجيين من امثال نتنياهو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الخامنئي: إزالة اسرائيل تتمثل في طرد بلطجيين من أمثال {نتنياهو}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الخامنئي: إزالة اسرائيل تتمثل في طرد بلطجيين من أمثال {نتنياهو}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).