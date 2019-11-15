الصين تتهم بريطانيا

2019/11/15 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اتهمت الصين بريطانيا "بصب الزيت على النار" في هونغ كونغ بعد الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة العدل في حكومة هونغ كونغ، التي تشهد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية.

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