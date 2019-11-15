“الطرف الثالث” يحرج وزير الدفاع.. تصريحين مختلفين خلال 24 ساعة ومفاجأة من العيار الثقيل!

2019/11/15 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اتهم وزير الدفاع نجاح الشمري ،اليوم الجمعة، ان عصابات لم يسمها باستخدام اسلحة ورمانات ضد المتظاهرين والقوات الامنية.وقال الشمري في بيان نقلته وزارة الدفاع وتلقته “يس عراق”، إن “وزارة الدفاع، توضح إن ما يقصده معالي وزير الدفاع، نجاح الشمري، ممن وصفهم في تصريحه بـ “الطرف الثالث” الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين […]

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