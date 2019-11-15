الأسد: سنرفع شكوى للأمم المتحدة بشأن سرقة النفط السوري

2019/11/15 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، أن دمشق سترفع شكوى للأمم المتحدة بشأن مسألة سرقة النفط السوري من قبل الولايات المتحدة.

وقال الأسد خلال مقابلة مع قناة وسائل إعلام روسية ": "طبعا هذا شيء طبيعي ولكن أنا وأنت والكثيرون في هذا العالم يعرفون أنه لا توجد أمم متحدة لأنه لا يوجد قانون دولي، فكل الشكاوى التي ترفع للأمم المتحدة تبقى بالأدراج، لأن هناك شبه دولة تحكمها العصابات وتنطلق من مبدأ القوة".

وأوضح: "نعيش اليوم في عالم يشبه الغابة، هو أقرب إلى العالم ما قبل الحرب العالمية الثانية وليس بعدها.



لذلك سنرسل شكوى ولكنها ستبقى في الأدراج"، مشيرا إلى "أن الصراعات بين ترامب والآخرين في الولايات المتحدة هي صراعات من أجل الغنائم والمكاسب".

واعتبر الاسد، أن "سياسات الولايات المتحدة تشبه أعمال النازيين في الأراضي التي احتلوها"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي عبارة عن "مدير تنفيذي لشركة".

وكان ترامب قد أعلن أن القوات الأمريكية قامت بتأمين حقول النفط بشمال شرقي سوريا، كما اقترح بأن تدير شركة "إكسون موبيل" أو شركة نفط أمريكية أخرى حقول نفط سوريا ما أثار انتقادات من خبراء قانونيين في مجال الطاقة.

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