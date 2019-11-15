إحالة 66 ضابطاً عراقيا للمحاكمة

2019/11/15 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي عن إطلاق سراح 1650 متظاهرا تم اعتقالهم خلال التظاهرات كما تم إحالة 66 ضابطا للمحاكمة....

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