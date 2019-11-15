2019/11/15 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الجمعة، عن ضبط صهريج لتهريب النفط من قبل منتسبي سيطرة الشعب قادم من محافظة بابل ومتوجه الى محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "شرطة نفط الوسط بملاحقة المتاجرين في المشتقات النفطية والمتابعة المستمرة من قبل قسم سيطرات شرطة نفط الوسط"، مشيرةً الى ضبط صهريج من قبل منتسبي سيطرة الشعب نوع مرسيدس يحمل منتوج نفطي".

واضافت ان "الصهريج قادم من محافظة بابل ومتوجه محافظة كركوك نوع المخالفة يحمل جنسية مزورة باسم سائق الصهريج"، مبينةً انه "تم التسليم الى مركز شرطة نفط الرصافة لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب نفط في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب نفط في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).