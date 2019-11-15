شاهد ..التصريح الذي احرج عبد المهدي بشأن قتل المتظاهرين

2019/11/15 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد وزير الدفاع نجاح الشمري، في مؤتمر صحافي عقده في باريس،امس الخميس، أن هناك “طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين” في العراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 وجرح الآلاف خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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