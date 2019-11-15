بالصورة.. الرئيس صالح يرفع شعار “نريد وطن”

2019/11/15 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنشر السفير العراقي في عمّان، حيدر العذاري صورة جمعته بلقاء مع الرئيس برهم صالح، واظهرت لقطة ملفتة على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وبحسب ما نشر من صور على حساب العذاري، على ما يبدو وضع الرئيس برهم صالح بزاوية مكتبه في قصر السلام ببغداد، قميصا- تي شيرت- وطُرز عليه شعار، “نريد وطن” وهو احد الشعارات البارزة في احتجاجات العراقيين القائمة منذ تشرين الاول الماضي.

وبحسب مسؤول بمكتب الرئيس صالح، فان القميص تم اهداؤه الى الرئيس من قبل وفد يمثل المتظاهرين، لذا تم القرار بوضعها بالمكتب الرئاسي، تأييدا للمطالب.

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