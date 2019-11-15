2019/11/15 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان عبد المهدي بعد خطف لواء عراقي.. والمحتجون يغلقون مجددا ميناء أم قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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