2019/11/15 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-البصرة

هدد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) بسحب العمل من شركة متلكئة، فيما أمه...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ البصرة يهدد بسحب العمل من شركة متلكئة ويمهلها 4 أيام لإنهاء مشاكلها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ البصرة يهدد بسحب العمل من شركة متلكئة ويمهلها 4 أيام لإنهاء مشاكلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).