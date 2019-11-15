2019/11/15 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
هدد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) بسحب العمل من شركة متلكئة، فيما أمه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ البصرة يهدد بسحب العمل من شركة متلكئة ويمهلها 4 أيام لإنهاء مشاكلها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-البصرة
هدد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) بسحب العمل من شركة متلكئة، فيما أمه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ البصرة يهدد بسحب العمل من شركة متلكئة ويمهلها 4 أيام لإنهاء مشاكلها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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