2019/11/15 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي كردي: اهم الاشارات في خطبة المرجعية هي اجراء انتخابات مبكرة لعدم الثقة بالطبقة السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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