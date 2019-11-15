بالصورة.. صالح يرفع أبرز شعارات التظاهرات

2019/11/15 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشر السفير العراقي في عمّان، حيدر العذاري صورة جمعته بلقاء مع رئيس الجمهورية برهم صالح، واظهرت لقطة ملفتة على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

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