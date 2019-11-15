كربلاء: القبض على شخص يحمل بندقية يروم التوجه بها نحو المتظاهرين

2019/11/15 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على شخص يحمل بندقية نوع كلاشنكوف كان يروم التوجه بها نحو المتظاهرين السلميين.





وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن قوات أمنية مشتركة ضمن تشكيلات قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء نفذت، اليوم، عملية تفتيش دقيق تمكنت خلالها من إلقاء القبض على شخص يحمل بندقية نوع كلاشنكوف مع مخزني عتاد من نفس النوع كان يروم التوجه بها نحو المتظاهرين السلميين، مشيرة الى احالته للجهات المختصة لمعرفة دوافع واسباب حمله السلاح.

ودعا البيان المتظاهرين الى ضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية و الابلاغ عن أي حالة مشبوهة من شأنها ان تعكر صفو الأجواء الآمنة في صفوف المتظاهرين السلميين داخل ساحة التربية وذلك للحفاظ على ارواح وسلامة المواطنين وأمن واستقرار المدينة .





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