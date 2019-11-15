بشار الاسد: عندما يدخل العامل الأجنبي بالتظاهرات فستكون ضد مصلحة الوطن وهذا ما جربناه في سوريا

2019/11/15 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس السوري بشار الأسد ، أن التظاهرات في الدول المجاورة، لا تشبه ما حصل في سوريا.

وأوضح الأسد خلال مقابلة صحيفة ردا على سؤال حول

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