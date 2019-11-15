مصدر امني: تكليف العميد علي هليل بقيادة شرطة واسط

2019/11/15 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن العميد الحقوقي علي حسن هليل تسلم اليوم مهامه قائدا لشرطة واسط.

وقال المصدر، إن “قائد شرطة واسط العميد الحقوقي علي حسن

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