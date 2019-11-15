وزير الخارجية العراقي: الرئاسات الثلاث تعمل على توحيد الجهود لتلبية مطالب المُتظاهِرين

2019/11/15 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، كلمة العراق في الاجتماع الوزاريِّ المُصغّر للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش الذي تجري أعماله في واشنطن.

وقدم الوزير الحكيم شكره لدول التحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتحدة الأميركيّة للمُساندة في هزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ، حاثا الدول على تنفيذ التزاماتها الدولية الواردة في القرارات الدوليّة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وفيما يتعلق بالتظاهَرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى، اكد الحكيم أنّ الحكومة ماضية باتخاذ الخطوات الضروريّة لضمان عدم اختراق التظاهرات من جهات داخليّة أو خارجيّة تستغلّ المطالب المشروعة، وان تعمل الرئاسات الثلاث على توحيد الجُهُود لتلبية مطالب المُتظاهِرين عبر حُزَم إصلاحيّة واسعة النطاق، وقوانين تضمن العدالة الاجتماعيّة، ومُحاسَبة الفاسدين.

وأضاف، أن الحكومة ملتزمة بحماية المُتظاهِرين السلميّين، وسلامتهم، وحرصها على التمييز بين المُخرِّبين منهم، والمُطالِبين بحُقوقهم المشروعة، وستُواصِل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنيّة، وستُقدِّم من تثبت عليه جرائم جنائيّة ومن أيّ طرف إلى المُحاكَمة.

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