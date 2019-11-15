الأسد يعلق على التظاهرات في العراق

2019/11/15 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال مقابلة أجراها مع “قناة روسيا 24” و”وكالة روسيا سيجودنيا”، أن التظاهرات في الدول المجاورة، لا تشبه ما حصل في سوريا، وفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.وأوضح “الأسد”، ردا على سؤال حول ما إذا كانت التظاهرات في لبنان والعراق والأردن الشهر الماضي تذكر ببداية الأحداث في […]

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