وزير حالي يتحدث عن ’’أهم فقرة’’ في خطبة المرجعية.. ما هي؟

2019/11/15 | 14:31

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بغداد اليوم- بغداد

وصف وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، خطبة المرجعية الدينية العليا...





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