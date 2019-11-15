2019/11/15 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، إن خطبة المرجعية الدينية في النجف اليوم تمثل خارطة الطريق الوحيدة، داعيا الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية للسير عليها بجدية وحزم وبجداول زمنية محددة .

وقال الحكيم، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، نعلن تأييدنا المطلق لجميع النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم، مؤكدا على اننا في تيار الحكمة الوطني لم ولن نحيد يوما عن رؤى وتوجيهات المرجعية الدينية العليا ونحن رهن اشارتها.

وشدد الحكيم على ان النقاط الواردة في بيان المرجعية الدينية العليا هذا اليوم والبيانات التي سبقته انما تمثل خارطة الطريق الوحيدة التي يجب على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والقوى السياسية السير عليها بجدية وحزم وبجداول زمنية محددة .





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: بيان المرجعية اليوم خارطة الطريق الوحيدة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: بيان المرجعية اليوم خارطة الطريق الوحيدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).