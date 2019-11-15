2019/11/15 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يرجح الذهاب للمحكمة الاتحادية لتفسير المادة المعتمدة في تعديل الدستور) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يرجح الذهاب للمحكمة الاتحادية لتفسير المادة المعتمدة في تعديل الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).