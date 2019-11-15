تحالف الفتح: ما زلنا ندعم بقاء عبد المهدي في منصبه من أجل تحقيق الإصلاح بشكل جذري

2019/11/15 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تحالف الفتح استمرار دعمه لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي للبقاء في منصبه.

وقال النائب عن التحالف همام التميمي في تصريح، إن حكومة عبد المهدي مقبلة على تغيير جذري لجميع الوزراء الذين جاؤوا نتيجة المحاصصة السياسية، وان التظاهرات منحت الكتل السياسية والحكومة فرصة تاريخية للعمل بالاتجاه الصحيح، إذ تعمل الكتل بالضغط على الحكومة لتغيير السلوك والوضع الحالي بشكل جذري.

وأوضح التميمي أن تعديل الدستور وتلبية مطالب المتظاهرين هي أولى واجبات الحكومة الذي يجنبها مسألة سحب الثقة منها داخل مجلس النواب.

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