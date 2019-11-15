حنا غريب - المرحلة الانتقالية: الرؤية والبرنامج

2019/11/15 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب تحية إكبار إلى المنتفضين والرفاق جميعاً، المتواجدين في الشوارع والساحات ليلَ نهارَ على امتداد مساحة الوطن طيلة شهر بكامله، وهم يصنعون وحدتهم بكرامتهم ودفاعهم عن رغيف خبزهم وحريتهم.وهم واثقون من قدرتهم على تحقيق أحلام شعبهم وآماله وطموحاته، ويتقدمون بشجاعة وثبات قلّ نظيرهما، لا يهابون اعتداء ولا بلطجة سلطوية وميليشياوية، وتحت هدير أصوات حناجرهم يبزغ فجر جديد لطالما انتظرناه مع «أجمل الأمهات ال......

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