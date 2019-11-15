شاكر الناصري - من أجل إنصاف الانتفاضة العراقية: رداً على مقال - الانتفاضة الشيعية كإنبعاث للوطنية العراقية ضد النظام الإيراني- لمروان أبي سمرة

2019/11/15 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شاكر_الناصري أرسل لي الكاتب مروان أبي سمرة، مشكوراً، مقاله الأخير" الانتفاضة الشيعية كإنبعاث للوطنية العراقية ضد النظام الإيراني" المنشور في موقع المدن بتاريخ 6-11-2019 عبر الماسنجر.وما جاء في المقال يختلف كلياً عن كتابات أبي سمرة التي عرفناها من خلال متابعاته السابقة للثورة السودانية، على سبيل المثال، لا الحصر، وتحليلاته لتحولاتها وإيقاع الشارع السوداني وحراكه الطبقي والاجتماعي!.حصر الحراك الاحتجاجي ......

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