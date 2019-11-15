القبض على خلية داعشية بحوزتها سلاح لا يخطر على بال!

2019/11/15 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في عملية أمنية وصفت بالدقيقة، ألقت قوات الأمن التركية، في أحد أحياء العاصمة أنقرة، على مجموعة إرهابية تتكون من 9 أشخاص تابعة لتنظيم داعش الارهابي.

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