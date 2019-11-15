مدرب كروي: الفوز على البحرين بطاقة تأهل للعراق نحو المونديال

2019/11/15 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المدرب الكروي، جبار هاشم، على أهمية مباراة العراق والبحرين يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

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