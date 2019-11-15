2019/11/15 | 14:43

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بالصور..



أهالي ذي قار يتوجهون الى ساحة الاعتصام

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بالصور..



أهالي ذي قار يتوجهون الى ساحة الاعتصام

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