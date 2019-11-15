لماذا ارتدى السفير الامريكي شارة (كابتن المنتخب)؟

2019/11/15 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس غريبا أن يجامل السفراء شعوب الدول في مناسباتهم الوطنية بدلالات رمزية بسيطة، أما أن يلبس السفير ملابس المنتخب العراقي كاملة، ويحرص على وضع إشارة ك...

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