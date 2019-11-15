إيران ترفع اسعار البنزين

2019/11/15 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بدأت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره، الأمر الذي أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة لسيارات المواطنين أمام محطات الوقود.

وبررت الحكومة الاجراء بحاجتها لسيولة نقدية لتغطية الاحتياجات العاجلة لـ18 مليون أسرة فقيرة، وتأمين المساعدات المستمرة لأكثر من 60 مليون إيراني.

وقال التلفزيون الرسمي في إيران، إن سعر ليتر البنزين العادي سيرتفع إلى 15 ألف ريال (12.7 سنت أميركي) بعدما كان في حدود عشرة آلاف ريال.

وجرى تحديد الحصة الشهرية للسيارة الخاصة عند 60 ليترا في الشهر، وسيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال لليتر، وفق ما نقلت "رويترز".

وعلى ما يبدو فإن هذه الخطوة جاءت بمثابة تطبيق مباشر لدعوة الرئيس روحاني، الثلاثاء الماضي، إلى زيادة الضرائب على الشركات والمواطنين، لتعويض العجز الناجم عن حظر صادرات النفط الإيراني.

ومع ارتفاع أسعار البنزين داخل إيران، يتوقع مراقبون ارتفاعا حادا لأسعار النقل والمواد الغذائية، وهو ما سيساهم بدوره، في تدهور الأوضاع المعيشية، لشعب لا يتجاوز متسوط دخله حوالي مائتي دولار أمريكي.

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