دراسة علمية حديثة تربط بين الأرق ومخاطر زيادة الأزمات القلبية

2019/11/15 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربطت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها مؤخرا بين الأرق ومخاطر زيادة الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشارت الدرالسة إلى أن من يعانون من الأرق أو النوم المتقطع

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