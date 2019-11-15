2019/11/15 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الشرطة البريطانية أنها تحقق في الاعتداء على وزيرة العدل في هونغ كونغ التي كانت تزور لندن لكن لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص.

واستهدفت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تفتح تحقيق بالاعتداء على وزيرة العدل في هونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تفتح تحقيق بالاعتداء على وزيرة العدل في هونغ كونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).