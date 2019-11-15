تركيا تعلن احباط

2019/11/15 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في عملية أمنية وصفت بالدقيقة، ألقت قوات الأمن التركية، في أحد أحياء العاصمة أنقرة، على مجموعة إرهابية تتكون من 9 أشخاص تابعة لتنظيم "داعش".وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الحملة الأمنية جرت في حي يني محلي بأنقرة، وأن هؤلاء كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في العاصمة أنقرة، لكن الأجهزة الأمنية أحبطته.

اللافت أن قوات الأمن التركية عثرت بحوزة أعضاء هذه الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" على أسلحة غريبة تتمثل في "سهام" كانوا بصدد وضع متفجرات بداخلها.

وكان مدير الأمن العام في تركيا، محمد أقطاش قد أعلن في وقت سابق عن إلقاء القبض على 100 شخص خلال 26 عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف الاحتفالات بذكرى تأسيس الجمهورية التركية.

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