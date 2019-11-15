2019/11/15 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادشهدت ساحة الخلاني وسط بغداد، الجمعة، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عقب قيام الأخيرة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لحصر المتظاهرين بساحة التحرير.

وقال مراسل ” كلكامش برس ” إن أعداد المتظاهرين الموجودة متوسطة مع بدء التحضيرات لمليونية جديدة اليوم الجمعة ضن فعاليات المظاهرات المتواصلة منذ أكثر من 20 يوما.

وفي وسط الديوانية جنوب العراق بدأ المحتجون في التوافد إلى ساحة الساعة للمشاركة في مظاهرات الجمعة.

وشهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية جنوب شرق البلاد توافد المئات من المتظاهرين للمشاركة في جمعة جديدة من أيام الاحتجاجات المتواصلة بالمدينة.

ودخلت المظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة، يومها الثاني والعشرين، التي بدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قبيل”جمعة الصمود”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قبيل”جمعة الصمود”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).