بالصور ..توافد المئات في ميسان لـ”جمعة الصبمود”

2019/11/15 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ميسانافاد مراسل “كلكامش برس” في محافظة ميسان ، بتوافد المئات الى ساحات التظاهر فور الانتهاء من صلاة الجمعة .

ورجح مراسلنا ان تشهد المحافظة اليوم احتجاجات واسعة للمطالبة باصلاح النظام السياسي في البلاد بعد خطبة المرجعية الدينية الذي قالت فيه ان الاحتجاجات لن تعيد العراق كما كان في السابق ,كما رفضت عمليات الخطف والترهيب وقتل المتظاهرين الناشطين .

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