عودة العمل إلى ميناء أم قصر في البصرة بعد انسحاب المتظاهرين من أمام بوابته

2019/11/15 | 15:02

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) بعودة العمل إلى ميناء أم قصر في البصرة بعد انسحاب المتظاهرين من أمام بوابته.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "ميناء ام قصر عاد للعمل بعد انسحاب المتظاهرين من أمام بوابته".

وكان عدد من المتظاهرين، اغلقوا يوم أمس الخميس (14 تشرين الثاني، 2019) بوابات ميناء أم قصر جنوبي المحافظة، "احتجاجاً على اتفاق جرى بين المحافظ اسعد العيداني وشيوخ عشائر في المدينة حصلوا بموجبه على مكاسب خاصة"، على حد قول المتظاهرين.

وأغلق متظاهرون، في وقت سابق، بوابات ميناء أم قصر لعدة أيام، وسمحوا للأدوية والأغذية فقط بالخروج منه، قبل أن ينسحبوا من هناك.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت تظاهرات في محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وكان محتجو محافظات وسط وجنوبي العراق، قد صعدوا من وتيرة احتجاجاتهم، لتستهدف اغلاق طرق رئيسة ومؤسسات حكومية ومنشآت للطاقة، وموانئ، ومنافذ حدودية، مع منع موظفين من الالتحاق بوظائفهم، اسفرت عن مصادمات خلفت قتلى وجرحى لا سيما في البصرة.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

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وذكر

بغداد اليوم- متابعة

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وذكرت وسائل إعلام كورية، أن المؤتمر سينعقد في عمان بمشاركة 14 شركة من كوريا للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) والمعدات، مث

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