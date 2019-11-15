وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنلندي تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

2019/11/15 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ،اليوم الجمعة،مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.

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