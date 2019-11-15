السيد عمار الحكيم: بيانات المرجعية الدينية تعد خارطة الطريق الوحيدة

2019/11/15 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم بيانا يؤيد فيه بيان المرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة مؤكدا ان بيانات المرجعية تعد خارطة الطريق الوحيدة.

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