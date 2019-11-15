2019/11/15 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع وزير خارجيّة فنلندا بيكا هافيستو على هامش أعمال الاجتماع المصغر للتحالف الدوليّ الذي تجري أعماله في واشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطمح بجذب الاستثمارات الفنلنديّة إلى سوقه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطمح بجذب الاستثمارات الفنلنديّة إلى سوقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).