احذروا الأرق.. فهذه مخاطره

2019/11/15 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ربطت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها مؤخرا بين الأرق ومخاطر زيادة الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

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