معتصمو الديوانية يؤكدون بقاءهم في ساحات التظاهر حتى تحقيق المطالب | تقرير

2019/11/15 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن الجميع يريد أن يزيد العدد في ساحة الاعتصام وسط الديوانية وبتنظيم غير معلن اكتظت الساحة بالألاف الذين أكدوا أن ثورتهم لن تهدأ حتى تحقيق المطالب..

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