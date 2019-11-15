وزارة الصحة تعلن اغلاق مركز للتجميل وسط بغداد

2019/11/15 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مركزا للتجميل والقاء القبض على القائمين عليه في منطقة الكرادة ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إن

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