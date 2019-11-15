وزارة المالية في الاقليم تكشف عن جدول توزيع جميع رواتب الموظفين

2019/11/15 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن جدول توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان انه سيتم توزيع جميع رواتب موظفي

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