هزتان ارضيتان تضربان اطراف عاصمة اقليم كوردستان

2019/11/15 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزتان ارضيتان امس الخميس واليوم الجمعة اطراف محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وسجلت المراصد الزلزالية العراقية هزتين احداهما بقوة 2.2 والاخرى بقوة 2.6 على مقياس رختر يوم امس واليوم في اطراف الموصل واربيل .

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